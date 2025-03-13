«Челси» — «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч в Лондоне

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Копенгаген». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Первую встречу «Челси» выиграл со счётом 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.38, что составляет приблизительно 72% вероятности.

Победа «Копенгагена» оценивается коэффициентом 8.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Челси» — «Копенгаген» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.86.

Проход «Челси» идёт за 1.04 (94%), итоговый успех «Копенгагена» доступен за 15.0 (6%).