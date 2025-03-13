«Челси» — «Копенгаген»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Челси» — «Копенгаген».

Ставка: «Челси» победит с форой (-1.5) за 2.03.

Первую встречу «Челси» выиграл со счётом 2:1, не приложив много усилий. Чтобы повысить надёжность обороны, тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп использовал нестандартную схему игры — с пятью защитниками. Это совсем не помогло. Будь лондонцы малость активнее, наверняка забили бы больше.

«Челси» должен победить уверенно, даже если снова сыграет в экономном режиме. «Копенгаген» даст фору на стандартах, но в движении с мячом и без него лондонский клуб на голову сильнее. Заключить пари на П1 с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Между соперниками огромная разница в классе. В этот раз лондонцы должны больше прессинговать и активнее идти вперёд. А защитникам надо бы в этот раз повнимательнее выполнить свои прямые обязанности. На своём поле «аристократы» пропускают чуть ли не в два раза реже, чем на выезде.