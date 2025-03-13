«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: букмекеры оценили шансы команд

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) местный «Тоттенхэм» примет «АЗ Алкмар». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Первый матч «АЗ Алкмар» выиграл со счётом 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 65% вероятности.

Победа «АЗ Алкмар» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.73.