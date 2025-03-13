«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз на матч в Лондоне

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар».

Ставка: проход АЗ в четвертьфинал за 2.13.

Первый матч «АЗ Алкмар» выиграл со счётом 1:0. Сенсация? Безусловно! Но вполне предсказуемая. Почва для ответной встречи могла бы быть ещё благоприятнее, распорядись подопечные Мартена Мартенса лучше созданными моментами. Спокойно могли забить ещё гол-два.

Фишки Ангелоса Постекоглу не работают. Ничем не получается встряхнуть команду. Уже и бо́льшая часть ведущих игроков оправились от травм, и усилен состав зимой новичками, а толку – никакого. «Шпоры» выиграли только 3 из 12 последних матчей чемпионата Англии. Кошмар.

На предыдущей стадии турнира «АЗ Алкмар» победил «Галатасарай». В двух встречах наклепал шесть мячей. Подопечные Мартена Мартенса берут не качеством реализации, а количеством создаваемых моментов. Один-два гола забивают исправно, а иногда и больше получается отгрузить.

Несмотря на то что ответная встреча пройдёт в Лондоне, в проход «АЗ Алкмар» в следующую стадию турнира верится больше. «Тоттенхэм» выступает менее организованно и в эмоциональном плане проигрывает. Нидерландцы на подъёме, воодушевлены. «Шпоры», наоборот, подавлены.