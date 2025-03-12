«Акрон» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Спартак» в 1/8 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 за 1.70.

«Суперинтересная и афишная игра нас ждёт в Кубке России в Пути регионов: «Акрон» в Самаре будет принимать московский «Спартак». «Спартак» прервал свою победную серию в чемпионате. Сейчас ни в коем случае нельзя забивать на Кубок, потому что задача выиграть этот трофей у «Спартака» стоит. Наверняка будут изменения в составе. Наверное, Ливай Гарсия выйдет в основе, Солари выйдет в основе. Кого-то прибережёт, возможно, Деян Станкович на матч с «Зенитом» в конце недели. Но кто бы у «Спартака» ни вышел и в каком бы сочетании он ни вышел, он всё равно должен показывать уровень, должен показывать класс.

У «Акрона» тоже, безусловно, какие-то изменения будут. Допускаю, что Дзюба может не сыграть в этом матче. Всё-таки когда два-три матча на неделе, восстанавливаться ему с его качествами и габаритами не так-то просто. И очень много эмоций было оставлено в игре с «Крыльями». Удачный матч был, где-то повезло, где-то Васютин подтащил «Акрон». Но самое главное – результат. Исторический гол Артём уже забил, сбросил этот камень с плеч. И, конечно, принципиально для «Акрона» и для Дзюбы сыграть удачно против «Спартака».

«Спартаку» этот Кубок также нужен. И если учесть, что это матч на вылет, концентрация должна быть максимальная. Если «Спартак» сыграет грамотно в обороне, то он подловит точно «Акрон» на ошибке. И если «Акрон» раскроется, подловит ещё раз. Я думаю, что минимум два мяча «Спартак», скорее всего, в этом матче забьёт и одержит победу. Мой прогноз — победа «Спартака» и тотал больше 1.5 за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».