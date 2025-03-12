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«Акрон» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка России 12 марта

«Акрон» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка России 12 марта
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» – «Спартак».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

«Пожалуй, этот матч не сильно нужен красно-белым. У них впереди чемпионская битва с «Зенитом», и всё внимание будет к ней. Я думаю, что вполне можно допустить большую ротацию от Деяна Станковича, и это будет абсолютно объяснимо.

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12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В такой ситуации «Акрон» получает небольшой, но шанс. Тяжело будет этим воспользоваться, потому что по сумме индивидуального мастерства «Спартак» сильнее. Но в такой ротационной схеме преимущество уже не так очевидно. К тому же «Акрон» сейчас окрылён после победы над «Крыльями» и рекорда Дзюбы. И Артём против «Спартака» – тоже отдельная история. Думаю, что это добавит мотивацию.

Поэтому красно-белым будет крайне тяжело победить в этой игре. И не удивлюсь, если «Акрон» возьмёт максимум. Но мне кажется, что это будет «низовая» игра. Не думаю, что и те и другие будут открываться, поэтому сыграет тотал меньше 2.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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