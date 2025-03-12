ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 за 1.90.

«Также в Пути РПЛ московское братское дерби: ЦСКА против «Динамо» на «ВЭБ Арене». Динамовцы красивую крупную победу одержали над одноклубниками из Махачкалы в чемпионате, а ЦСКА дожал всё-таки «Химки» в последнем туре. И та, и другая команда играли какими-то непонятными составами, смешанными. Может быть, они думали о Кубке России, может быть, там проблемы с травмированными игроками. Кто-то, может быть, не очень хорошо себя чувствовал. Но сейчас Кубок, и не забываем, что будет ответная встреча, не забываем, что никто здесь не вылетает, просто кто-то пройдёт в финал Пути РПЛ, а кто-то отправится в Путь регионов из этой пары.

Мне очень ЦСКА понравился и в Санкт-Петербурге, и большую часть матча с «Химками». Армейцы неплохо двигались и неплохо создавали. У «Динамо» проблемы в обороне. Какая бы пара ни выходила в центре, кто бы ни выходил на флангах, в опорной зоне, пока баланса нет, даже не пока, а уже долгое время. С приходом Глебова ситуация кардинально и резко не поменялась, поэтому у ЦСКА будут моменты. И я думаю, что их точно будет не меньше, наверное, чем в матче чемпионата, когда ЦСКА только в первом тайме должен был пять забивать. Здесь, если реализация армейцев не подведёт, я думаю, минимум два ЦСКА в ворота «Динамо» забьёт.

Мой прогноз – «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».