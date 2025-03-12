ЦСКА — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.87.

«Говоря об этой встрече, я вас хочу сразу предостеречь от разговоров о пресловутой кубковой ротации. Потому что очень часто мы рассуждаем на эту тему, что Кубок такой турнир, который носит вторичный характер по сравнению с чемпионатом. И поэтому команды выпускают если не дублирующие составы, то полуосновные.

Но так можно говорить только про ранние стадии Кубка. Команды дошли до полуфинала. Очень близко уже дыхание трофея. И я не думаю, что в полуфинальном матче команды будут играть, что называется, в полноги.

От результата этой встречи, от того, будет выигран трофей или нет, как мне кажется, зависит судьба как минимум одного из тренеров двух команд, останется ли он у руля клуба.

В чемпионате «Динамо» занимает четвёртое место. Да, конечно, есть надежда побороться за… про медали я даже не говорю. Серебряные и бронзовые медали сейчас как-то никого не волнуют. Тем более когда нет Лиги чемпионов. Побороться за золото шанс, наверное, есть, но об этом сложно говорить. «Динамо» — четвёртое место, ЦСКА — шестое место. От «Динамо» армейцы отстают на 4 четыре очка. Я думаю, что можно даже порассуждать о первоочередной задаче для ЦСКА в виде Кубка. Поэтому очень внимательное отношение к этому матчу и к турниру в целом. Если и будет ротация, она будет продиктована как раз интересами борьбы именно за Кубок. И думаю, что в первом матче, это уже имеет отношение к моему прогнозу – команды сыграют осторожно, будет всё время витать над стадионом ЦСКА мысль о том, что, возможно, всё решится во втором матче 15 апреля в ответной встрече.

Я думаю, что не нужно динамовцам как-то поддаваться эйфории после победы над «Динамо» из Махачкалы (4:0). Уже стали говорить: «Надо же, без Тюкавина даже лучше, без травмированного, четыре мяча забили». Без Тюкавина не лучше. Это точно. Махачкалинцы сами допускали ошибки. Не лучший матч провёл их очень хороший перспективный вратарь – Волк. Поэтому «Динамо» нужно осторожно отнестись к этому результату. До этого, напомню, у «Динамо» была ничья в Ростове. Это я говорю о тех матчах, которые прошли после зимнего перерыва.

ЦСКА в минувшем туре обыграл «Химки» (1:0). Удачный выход в конце матча на замену Пьянича, подача углового, и снова играют вот эти высоченные защитники ЦСКА в атаке. В данном случае Роша забивает победный гол «Химкам». ЦСКА дожали подмосковную команду. До этого была ничья в Питере с «Зенитом».

Прежде всего, делая прогноз на эту встречу, я хочу обратить внимание на её серьёзность, на то, что команды уже будут думать, держать в голове ответный матч. Поэтому к этой игре на армейской арене подойдут опасливо и с осторожностью.

Всё это меня подталкивает к тому, что какого-то обилия голов в этой встрече мы не увидим. Я готов поставить на то, что в матче ЦСКА – «Динамо» тотал забитых мячей будет меньше 2.5», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».