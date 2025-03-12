ЦСКА — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России ЦСКА — «Динамо».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«ЦСКА и «Динамо» встретятся в первом матче Кубка России. Не уверен, что соперники выпустят на поле полностью основные составы. Скорее всего, вопрос с выходом в финал они перенесут на ответное противостояние.

Соперники одинаковые результаты показали в первых турах РПЛ 2025 года. Хотя против них выходили клубы разного уровня. Сперва они сыграли вничью. «Динамо» провалило матч с «Ростовом», чуть не проиграло — 1:1. А вот ЦСКА встречался с «Зенитом», тоже, в общем-то, выступил не лучшим образом, но нынешним петербуржцам не проиграть — уже успех, даже для команды Николича. Тоже была ничья у них зафиксирована, 0:0.

А на прошлых выходных обе команды уже выиграли. «Динамовцы» сумели показать доминирующий футбол с махачкалинским «Динамо» — разгромная победа 4:0. ЦСКА же более скромно выступил с «Химками», выиграл всего 1:0. Армейцы активно давили, имели намного больше моментов, но забили они под самый конец, на 93-й минуте.

В чемпионате обе команды за лидерство не борются. «Динамо» стоит ближе к верхушке — четвёртое место с 39 очками. «Спартак» с третьего места сейчас обгоняет команду Лички всего на очко, лидеры же имеют отрыв в четыре очка. Так что скоро «бело-голубые» могут подняться в топ-3. ЦСКА же только от «Динамо» отстаёт на четыре очка, ему нужно продолжать побеждать стабильно.

Сейчас я всё же не думаю, что они определят победителя. В РПЛ сложные ситуации, нельзя терять очки. «Динамо» на следующих выходных в чемпионате предстоит играть с «Локомотивом», ЦСКА же достался более лёгкий соперник — «Акрон», хотя сейчас они в лиге стоят близко друг с другом.

Так что максимум по голу они сейчас друг другу забьют — ставлю на точный счёт 1:1 с коэффициентом 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».