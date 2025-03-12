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«Ростов» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

«Ростов» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Зенит».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.81.

«Ростов» за несколько дней до возобновления сезона остался без главного тренера, Валерий Карпин решил сосредоточиться на работе в сборной России. Теперь на берегах Дона новый специалист — Джонатан Альба. При нём ростовчане провели два матча в чемпионате, сыграли вничью с «Динамо» и переиграли «Оренбург» на выезде 2:1. Теперь же Кубок России, где в первом раунде плей-офф Пути РПЛ «Ростов» выбил «Спартак».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в год своего год столетия наверняка хочет завоевать все возможные трофеи. Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби уже покорился, теперь время официальных турниров. После паузы петербуржцы сыграли 0:0 дома с армейцами и победили 2:0 в Воронеже. Сейчас команда Семака делит первую строчку с «Краснодаром», а в выходные едет в Москву играть со «Спартаком». В Кубке России «Зенит» уверено выиграл свою группу и вышел в плей-офф Пути РПЛ, где уже успел пройти «Ахмат» без проблем, разгромив их по сумме матчей 5:1.

В выходные для «Зенита» важная игра в чемпионате, ведь петербуржцы могут отцепить «Спартак» от борьбы за титул, да и принципиальность никто не отменял. Поэтому Семак с большой долей вероятности даст кому-то из своих лидеров отдых, тем более скамейка у «Зенита» приличная. «Ростов» в чемпионате идёт в середине таблицы и вряд ли заберётся или опустится далеко от нынешней седьмой позиции. Поэтому дончане могут сделать упор на Кубок России и уже в первом матче дать бой грозному сопернику, тем более играют дома», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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