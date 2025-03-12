«Ростов» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Пути РПЛ Кубка России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Ростов» — «Зенит», Кубок России, Путь РПЛ — 1/2 финала. Напомню, чтобы выйти в финал, командам нужно провести два матча — дома и на выезде. И я на 100% уверен, что оба клуба могут выставить на встречу не всех основных игроков, потому что обоим в следующие выходные предстоят тяжёлые матчи в чемпионате. Так, «Ростов» принимает «Краснодар», а «Зенит» едет в Москву, чтобы провести игру со «Спартаком». Но в большей степени это относится к петербуржцам, всё же выезд в Ростов, а потом в Москву с точки зрения логистики потребует много времени. И, скорее всего, Семак может дать своим лидерам небольшую передышку.

Если посмотреть на последние пять их матчей в Ростове, то «Зенит» играет в целом удачно: две ничьи и три победы. И если учесть возможность выхода на поле не всех игроков основного состава «Зенита», у ростовчан есть шанс сыграть вничью. Поэтому можно рискнуть и предположить ничейный исход за коэффициент 4.00.

Но предположу, что обе команды забьют, а у «Зенита» это сделает Ерохин, если, конечно, будет играть. Так что «обе забьют» за 1.78 выглядит неплохо. И я именно за этот прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».