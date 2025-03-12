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«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов в Мадриде

«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов в Мадриде
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.54.

«Первый матч, напомню, закончился со счётом 2:1 в пользу «Реала».

В ответном матче, я думаю, будет полный стадион. Здесь сложно спорить, потому что в Мадриде, тем более на матче таких команд, просто невозможно по-другому. Более того, город будет пустым, ведь все будут смотреть эту игру.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» дома очень силён. Если бы это была «Барселона», то, думаю, матч получился бы более контратакующим. Но против «Реала» будет давление со стороны мадридцев, и «Реал» к такому не привык. А поскольку в обороне, особенно на выезде, у «Реала» есть проблемы, то я думаю, что «Атлетико» победит в этой встрече.

Более того, коэффициент на это событие очень хороший, поэтому я бы рискнул и поставил на победу «Атлетико». Ведь обыграть такой «Реал» смогли и «Эспаньол», и «Бетис». Почему «Атлетико» не может этого сделать? Тем более что выбор в атаке у команды сумасшедший, а психология победителей тоже играет важную роль», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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