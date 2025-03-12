«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.54.

«Первый матч, напомню, закончился со счётом 2:1 в пользу «Реала».

В ответном матче, я думаю, будет полный стадион. Здесь сложно спорить, потому что в Мадриде, тем более на матче таких команд, просто невозможно по-другому. Более того, город будет пустым, ведь все будут смотреть эту игру.

«Атлетико» дома очень силён. Если бы это была «Барселона», то, думаю, матч получился бы более контратакующим. Но против «Реала» будет давление со стороны мадридцев, и «Реал» к такому не привык. А поскольку в обороне, особенно на выезде, у «Реала» есть проблемы, то я думаю, что «Атлетико» победит в этой встрече.

Более того, коэффициент на это событие очень хороший, поэтому я бы рискнул и поставил на победу «Атлетико». Ведь обыграть такой «Реал» смогли и «Эспаньол», и «Бетис». Почему «Атлетико» не может этого сделать? Тем более что выбор в атаке у команды сумасшедший, а психология победителей тоже играет важную роль», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».