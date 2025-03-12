«Атлетико» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.52.

«Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Это дом для команды Диего Симеоне. И как раз-таки трибуны, болельщики и невероятная абсолютно атмосфера станут колоссальной поддержкой для всех футболистов «Атлетико», которые выйдут в очередной раз сражаться против своего злейшего врага.

В первом матче мадридский «Реал» сумел добиться победы, но по счёту эта победа не самая убедительная (2:1). Преимущество в один мяч есть у команды Карло Анчелотти. При нём «Реал» всегда играет достаточно прагматично. Если уже добыто преимущество в первой встрече, то во второй, тем более гостевой, можно не давить, не форсировать события, не бежать прессинговать соперника и тратить силы. Возможно, для «Реала» будет лучше с первых минут отдать мяч «Атлетико» и посмотреть, что будет делать команда Диего Симеоне, которая, конечно, не самый искушённый клуб среди топов европейского футбола в плане проведения позиционных атак.

«Реал», как мне кажется, в этом матче будет искать свои шансы как раз в контратаках, потому что есть быстроногие Мбаппе и Винисиус, есть Родриго и есть люди, которые могут делать на них передачи на любое расстояние.

«Атлетико» же совершенно точно будет эмоционален. «Атлетико» — это команда, которая на своём поле уже несколько чудес в этом сезоне сотворила. Например, то, как они смогли не просто отыграться, а ещё и победить, выступая в меньшинстве в том самом матче Лиги чемпионов с «Байером». Это просто фантастика. Тогда Хулиан Альварес забил два мяча, он же отличился и в матче на «Сантьяго Бернабео». Поэтому Альвареса и Гризманна, конечно, жду в стартовом составе «Атлетико», для того чтобы повышать шансы этой команды на проход дальше. Битва будет просто невероятная.

Очень большая нагрузка ляжет, я уверен, на арбитра, которому предстоит принимать немало важных решений. Ну и, что приятно, сам формат Лиги чемпионов, когда гостевой гол уже не считается, даёт нам возможность рассчитывать на то, что команды обменяются голами в этой встрече. Потому что если выходит вперёд «Атлетико» — «Реалу» нужен гол, чтобы пройти дальше в основное время. Если забивает «Реал» — «Атлетико» нужно забить два мяча, и тогда будет дополнительное время.

Так что шансов, по идее, ни одна из команд к перерыву лишиться не должна», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».