«Атлетико» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 1:1 за 6.40.

«12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Атлетико» и «Реал» Мадрид. Сейчас общий счёт у них не такой крупный, у команды Анчелотти нет большого преимущества. Не уверен, что она тут точно победит. Скорее они вничью сыграют, но дальше пройдёт именно «Реал».

Неделю назад «сливочные» победили, хотя сделали это и с минимальным отрывом в счёте – 2:1. Осторожный матч в исполнении обоих коллективов из Мадрида. Подопечные Анчелотти лучше начали встречу, быстро забил Родриго с передачи Вальверде. Не так много шансов было у команды Симеоне, но к концу тайма она сравняла – забил Альварес. Во втором тайме «Реал» быстро снова вышел вперёд в счёте, отличился Диас. И не сказал бы, что «Атлетико» был близок ко второму голу. Явно больше осторожничали команды. Итог – 2:1.

И после этого на выходных обе команды провели слабые матчи. У «Реала» возникли проблемы с «Райо Вальекано». Клуб быстро повёл, к 34-й минуте выигрывал 2:0, забили Мбаппе и Винисиус. К концу тайма соперник один мяч отыграл, а во втором – уже доминировал больше, был очень близок к ничьей. Тяжёлая победа «Реала» в итоге, очень неуверенная.

«Атлетико» же вообще умудрился проиграть «Хетафе», тоже провалил свою встречу. Причём всё шло неплохо у «матрасников», вели они 1:0 к концу игры. Но на 88-й минуте Корреа удалили за грубую игру, ещё и могут сейчас дисквалифицировать за оскорбления судей. «Хетафе» же успел дважды забить после этого и выиграл 2:1.

В чемпионате битва за лидерство идёт плотная. «Атлетико» проиграл и моментально опустился на третье место. «Реал» же поднялся на вторую строчку. Их обоих опережает «Барселона», которая пропустила матч на выходных. Разрыв между всеми тремя противниками минимальный, всё меняется после каждого тура.

Я всё-таки сейчас не жду крупного счёта. «Реал» будет удерживать победу, больше осторожничать. От «Атлетико» тоже много рискованных действий можно не ждать. Соперники очень часто играют вничью, забивая по одному-два мяча. Сейчас жду ничьей – точный счёт 1:1 за 6.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».