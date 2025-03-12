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«Астон Вилла» — «Брюгге»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

«Астон Вилла» — «Брюгге»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Брюгге».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 1.91.

«Астон Вилла» на своем поле примет «Брюгге» 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Неделю назад «львы» выиграли с небольшим отрывом в счёте. Сейчас игра ещё и пройдёт в Англии. Не верю в успех бельгийцев.

Казалось, что в первом их матче «Брюгге» даст отпор сопернику, по крайне мере, не уступит с большим счётом. Ранее клуб провёл отличные встречи с «Аталантой», выбил её из Лиги чемпионов. Да и сейчас, в общем-то, «чёрно-синие» выглядели неплохо. Но всё же подопечные Эмери на другом уровне, смогли забить они трижды, а пропустили всего один мяч — 3:1 в итоге.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если рассматривать другие встречи противников, то ситуации у них разные. «Астон Вилла» часто выигрывает. Недавно она уступила только «Кристал Пэлас» (1:4). В остальных встречах, начиная с начала января, «львы» не проигрывали, часто добивались побед. В последнем матче на выходных команда Эмери обыграла «Брентфорд» (1:0). Сейчас в АПЛ «Вилла» борется за попадание в еврокубки.

«Брюгге» на выходных тоже выиграл — 3:1 у «Серкль Брюгге». Но вот до этого чёрно-синие часто теряли очки, чередовали ничьи и поражения с редкими победами. В чемпионате они уже потеряли лидерство, отстали от «Генка».

В общем, я верю в победу «Астон Виллы». Она и неделю назад выглядела лучше, а сейчас клуб ещё играет в Англии, в Бирмингеме. Не вижу, за счёт чего тут «Брюгге», который и так часто терпит неудачи, сможет выиграть.

Моя ставка тут — фора (-1) мяч на «Астон Виллу» за 1.91», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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