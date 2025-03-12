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«Арсенал» — ПСВ: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Лондоне

«Арсенал» — ПСВ: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Лондоне
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.05.

«Арсенал» и ПСВ сойдутся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Кажется, это самый неинтересный матч этого раунда плей-офф с точки зрения интриги. Тяжело представить, что нидерландцы отыграют у соперника шесть голов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем-то, нет смысла особо сильно разбирать матч соперников неделю назад. Было изначально понятно, что «канониры» являются фаворитами. Но казалось, что определенный отпор ПСВ даст, тем более что в 1/16 финала он выбил «Ювентус». Но по итогу, в Эйндховене «канониры» доминировали, забили семь мячей, а пропустили – всего один.

Интересно, что если рассматривать матчи соперников в других турнирах, в основном, домашних чемпионатах, ситуация у них схожая. Не так часто они выигрывают. ПСВ до проигрыша «Арсеналу» дважды кряду проиграл «Гоу Эхед Иглс» в разных турнирах – 1:2 и 2:3. На выходных коллектив уже обыграл «Херенвен» в Высшей лиге. Сейчас подопечные Петера Боса пытаются догнать лидирующий «Аякс», пусть и разрыв между ними большой.

«Арсенал» тоже идет вторым в АПЛ и имеет большое отставание от «Ливерпуля». Более того, сейчас команда Артеты уже идет намного ближе к третьему «Ноттингем Форест». Все из-за последних неудач «канониров». В трех турах кряду они потеряли очки, сперва уступили «Вест Хэму» (0:1), потом сыграли вничью как раз с «Форест» (0:0), а на прошлых выходных поделили очки с более проблемным «Ман Юнайтед» (1:1). Впрочем, это было не так удивительно, на отдельные важные матчи «красные дьяволы» могут собраться и дать отпор.

И вот сейчас соперники проведут ответный матч в ЛЧ. Сомнений в том, что «Арсенал» выйдет в четвертьфинал, совсем нет. Вопрос в том, как они сыграют, в каких составах выйдут на поле. В любом случае, я все-таки верю в победу «канониров», победят они с отрывом в счете – фора (-1.5) мяча с коэффициентом 2.05», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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