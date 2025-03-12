«Металлург» Мг — ЦСКА: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.95.

«Восточный выезд армейцев пока складывается для них успешно. Если победа над «Барысом» не стала неожиданностью, то два очка в историческом матче на новой арене «Автомобилиста» удивили многих. Москвичи уверенно разобрались с соперником (4:3), позволив ему сократить отставание в счёте лишь в концовке.

Теперь Илья Воробьёв приезжает в город, где проработал много лет и завоевал Кубок Гагарина. Встреча с его бывшей командой в Москве обернулась для тренера кошмаром – в октябре ЦСКА потерпел сокрушительное поражение 0:7. Однако с тех пор многое изменилось.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 марта 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Армейцы набрали отличный ход, одержав шесть побед в последних семи матчах. «Металлург» также прибавил, но после пяти побед подряд уступил СКА (2:4), хотя по ходу встречи вёл в счёте. К тому же команда Андрея Разина ещё в середине февраля потеряла одного из лидеров атаки – Данилу Юрова, который восстанавливается после операции. Потери есть и у ЦСКА, но москвичи уже научились справляться с кадровыми проблемами.

Матч в Магнитогорске обещает быть напряжённым и непредсказуемым, но небольшое преимущество всё же на стороне армейцев. Ставим на победу ЦСКА», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».