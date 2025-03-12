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«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Казани
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Трактор».

Ставка: ТБ 6 за 2.62.

«Две недели назад «Ак Барс» в Челябинске доминировал и вёл 2:0, а потом рассыпался под натиском хозяев и проиграл. Сейчас победа «Трактора» также выглядит практически гарантированным исходом. Казанцы и по игре, и по результатам сейчас – слабейший топ-клуб Востока. Страшны даже не частые поражения, а то, что после них почти ничего не меняется к лучшему. Такое ощущение, что ни штаб, ни руководство татарстанцев не знают, как вывести команду из кризиса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да и пропускает «Ак Барс» очень много даже при пиковой для себя самоотдаче. Есть ощущение, что в этом матче будет минимум семь голов на двоих. Неслучайно челябинская команда в трёх последних встречах отличилась аж 19 (!) раз. Так что ставьте на то, что победа гостей окажется не просто уверенной, а ещё и результативной», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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