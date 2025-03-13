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«Фиорентина» — «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч Лиги конференций

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций. На стадионе «Артемио Франки» во Флоренции «Фиорентина» примет «Панатинаикос». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче сильнее оказался греческий клуб — 3:2.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.62, что составляет приблизительно 61% вероятности.

Победа «Панатинаикоса» оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Панатинаикос» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 2.00.