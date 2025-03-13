«Фиорентина» — «Панатинаикос»: прогноз на матч во Флоренции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Панатинаикос».

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.

Дома греки выиграли 3:2. Чаще всего флорентийцы теряют очки на выезде. На своём поле проиграли только 3 из 14 матчей в Серии А. В начале прошлого месяца даже крупно победили лидирующий «Интер» (3:0). Как бы здорово ни смотрелся «Панатинаикос» в первой встрече, шансов выйти в 1/4 финала Лиги конференций у него немного.

Ответная встреча будет проходить по совсем другому сценарию. Состав на игру тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино наверняка выберет менее экспериментальный. Вполне возможно, вместо Терраччано сыграет экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Он гораздо надёжнее.

Вряд ли в этот раз соперники устроят голевой пир. Высокая результативность не свойственна «лилиям». В среднем за встречу в Серии А они забивают 1,5 мяча, пропускают ещё реже — 1,1 мяча. В еврокубках возможно всё, но в этот раз фаворит очевиден.

Экс-тренер московского «Спартака» Руй Витория создал вызывающую симпатию команду, за игрой которой интересно смотреть. Однако так же, как и «Фиорентина», «Панатинаикос» весьма восприимчив к фактору своего поля. На выезде греки выиграли только 5 из 13 матчей в чемпионате.