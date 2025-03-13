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«МЮ» — «Реал Сосьедад»: определён фаворит матча Лиги Европы

«МЮ» — «Реал Сосьедад»: определён фаворит матча Лиги Европы
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В четверг, 13 марта, на стадионе «Олд Траффорд» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Первая игра завершилась вничью — 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 5.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.40.
Аналитики также прогнозируют, что ответная встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

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