«МЮ» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч в Манчестере

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответную игру «МЮ» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Шутки шутками, а у «красных дьяволов» получается регулярно забивать в последнее время. Хотя бы раз, но в каждой из пяти прошлых встреч в разных турнирах и разным соперникам они забивали. Есть большая вероятность, что смогут отличиться и в предстоящем ответном матче с «Реалом Сосьедад». Тем более что уже делали это однажды.

Испанский клуб всё чаще разочаровывает. С одной стороны, забрался так высоко в еврокубках. С другой — в чемпионате Испании всё дальше от еврокубковой зоны. Виной тому — участившиеся поражения. За последний месяц, а это семь матчей в разных турнирах, случились всего две победы и целых четыре поражения всухую. Ехать с такими достижениями на «Олд Траффорд» очень «весело».

Конечно, команда Арсена Захаряна наверняка соберётся на ответную встречу. Тем более что счёт равный и вся борьба — впереди. Однако реальность такова, что на последнем отрезке «МЮ» выглядит чуть лучше. Забивает чаще, дома не так уж плох. На победу в основное время, конечно, может не хватить, но должен как минимум не проиграть. А также не стоит ждать голевого парада.

Оборона у «Реала Сосьедад», в принципе, работает исправно. Есть небольшие вопросы к атакующим футболистам по реализации моментов, но защитники часто страхуют. Да и в предстоящей встрече распыляться шатким равновесием вряд ли кто-то захочет. Матч вполне может получиться выверенным и аккуратным. 1Х через тотал меньше 2.5 мяча смотрится здорово.