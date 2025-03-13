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«Атлетик» — «Рома»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы

«Атлетик» — «Рома»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы
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Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из Бильбао и «Ромой» пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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В первом матче с «Атлетиком» (2:1) римляне одержали победу благодаря голу Эльдора Шомуродова на 90+3-й минуте.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение баскам. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 1.93, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Ромы» оценивается в 4.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Аналитики также прогнозируют, что ответный матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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