«Атлетик» — «Рома»: прогноз на матч в Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Атлетик» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Рома» расцвела под руководством Клаудио Раньери. Во-первых, она потерпела всего два поражения за три месяца. А это 19 встреч в разных турнирах и с разными соперниками! Во-вторых, прямо сейчас идёт на серии из шести побед с общим счётом 13:4. В-третьих, выбила в стыках крепкий «Порту» (1:1 и 3:2).

В первом матче с «Атлетиком» (2:1) римляне одержали победу благодаря голу Эльдора Шомуродова на 90+3-й минуте. Гораздо логичнее смотрелась бы ничья, но важнее здесь, что забили обе команды. На этот раз тоже логично ждать голы в обе стороны. Такое было ещё и в 1-м туре общего этапа, когда встреча завершилась со счётом 1:1.

Теперь испанскому клубу придётся активно идти вперёд, потому что без забитого мяча не попасть даже в дополнительное время. Это подразумевает более открытую игру, чем при равном счёте. При этом хозяевам надо обойтись без двух ключевых защитников: один – в лазарете, другой отбывает дисквалификацию. А итальянская команда очень опасна сейчас.