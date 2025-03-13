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Названы шансы Овечкина забить «Лос-Анджелесу»

Названы шансы Овечкина забить «Лос-Анджелесу»
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14 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе. Первое вбрасывание запланировано на 5:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Лос-Анджелеса» в основное время предлагается с таким же коэффициентом, что и на победу «Вашингтона» — 2.50. Поставить на ничью можно за 3.90 (приблизительно 25%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.75, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.42.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.80.

На гол российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина предлагают поставить за 1.80 (55%).

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