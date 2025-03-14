«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 14 марта

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Лос-Анджелес» — «Вашингтон».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.90.

В текущем сезоне соперники встречались только один раз. «Вашингтон» уверенно выиграл со счётом 3:1. «Столичные» проводят превосходный сезон. Возглавляют сводную таблицу НХЛ, обыгрывают всех без разбора, забивают чаще всех в лиге.

Интересно, сможет ли «Лос-Анджелес» остановить вышедшего на пик формы Александра Овечкина? Результаты на своём льду у «Кингз» внушительные: проиграли всего-навсего 7 из 28 матчей. Причём в основное время потерпели всего три поражения.

С другой стороны, и «Вашингтон» прекрасно чувствует себя в гостях: уступил лишь в 9 из 31 встречи на выезде. 18 побед одержал по итогам 60 минут. Очень интересная встреча, от которой болельщики вправе ждать большого количества голов. Взять тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.90.

У «Лос-Анджелеса» дела с результативностью обстоят не так хорошо, как у «Вашингтона», но всё равно достойно. Дома в среднем за встречу команда забивает 3,3 гола. В двух предыдущих встречах «Кингз» победили «Вегас» (6:5) и «Айлендерс» (4:1). В обеих играх набрал очки Владислав Гавриков. Российский защитник и прямые обязанности выполняет хорошо, и нападающим успевает помогать.

В трёх из пяти последних очных встреч соперники на двоих забросили больше пяти шайб. Скорее всего, и в этот раз выполнят норму.