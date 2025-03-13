«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.36.

«Первый матч закончился со счётом 1:1. Мне довелось его посмотреть, и, честно скажу, такого высокого качества игры от «Манчестера» я не ожидал, так как был уверен в победе «Реала Сосьедад». Но вышло так, как вышло. «Реал Сосьедад» отыгрался благодаря довольно спорному пенальти, который случился в суматохе. В целом шла равная игра, и даже моментами «МЮ» выглядел лучше, но концовка осталась за «Реалом Сосьедад».

Обе команды сейчас набрали внутреннюю уверенность. «МЮ» начал понимать, чего от них требует новый тренер, что подтверждается их хорошей игрой с «Арсеналом». У «Реала Сосьедад», хоть результаты в последнее время были не лучшими, соперники были довольно сильные.

На кону выход в четвертьфинал, и обе команды могут претендовать на трофей. Думаю, ничья в первом матче позволяет рассчитывать на то, что и во втором основное время закончится мировой. Если равный счёт сохранится в большей части матча, то в концовке обе команды вряд ли будут рисковать и всё решится либо в дополнительное время, либо в серии пенальти.

Мой прогноз – ничья в основное время», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».