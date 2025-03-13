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«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.36.

«Первый матч закончился со счётом 1:1. Мне довелось его посмотреть, и, честно скажу, такого высокого качества игры от «Манчестера» я не ожидал, так как был уверен в победе «Реала Сосьедад». Но вышло так, как вышло. «Реал Сосьедад» отыгрался благодаря довольно спорному пенальти, который случился в суматохе. В целом шла равная игра, и даже моментами «МЮ» выглядел лучше, но концовка осталась за «Реалом Сосьедад».

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды сейчас набрали внутреннюю уверенность. «МЮ» начал понимать, чего от них требует новый тренер, что подтверждается их хорошей игрой с «Арсеналом». У «Реала Сосьедад», хоть результаты в последнее время были не лучшими, соперники были довольно сильные.

На кону выход в четвертьфинал, и обе команды могут претендовать на трофей. Думаю, ничья в первом матче позволяет рассчитывать на то, что и во втором основное время закончится мировой. Если равный счёт сохранится в большей части матча, то в концовке обе команды вряд ли будут рисковать и всё решится либо в дополнительное время, либо в серии пенальти.

Мой прогноз – ничья в основное время», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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