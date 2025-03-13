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«МЮ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги Европы

«МЮ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «МЮ» за 1.85.

«Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Реала Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Обе команды неудачно выступают в своих чемпионатах. «МЮ» на 14-м месте в Англии, «Реал Сосьедад» — на 11-м в Испании. По сути, выступление в Лиге Европы — единственный шанс как-то спасти этот смазанный сезон.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч закончился со счётом 1:1, а ответная игра пройдёт в Англии. У «МЮ» будет преимущество своего поля при поддержке трибун. К тому же клуб сейчас более-менее в хорошем эмоциональном состоянии. В АПЛ команда сыграла вничью с «Арсеналом».

А вот у «Реала Сосьедад» три поражения подряд, если не брать игру с «Манчестер Юнайтед», в том числе в чемпионате Испании. Я думаю, что англичане в этом матче фавориты и одержат победу уже в основное время. Мой прогноз на эту встречу — победа «Манчестер Юнайтед» в основное время», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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