«МЮ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «МЮ» за 1.85.

«Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Реала Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Обе команды неудачно выступают в своих чемпионатах. «МЮ» на 14-м месте в Англии, «Реал Сосьедад» — на 11-м в Испании. По сути, выступление в Лиге Европы — единственный шанс как-то спасти этот смазанный сезон.

Первый матч закончился со счётом 1:1, а ответная игра пройдёт в Англии. У «МЮ» будет преимущество своего поля при поддержке трибун. К тому же клуб сейчас более-менее в хорошем эмоциональном состоянии. В АПЛ команда сыграла вничью с «Арсеналом».

А вот у «Реала Сосьедад» три поражения подряд, если не брать игру с «Манчестер Юнайтед», в том числе в чемпионате Испании. Я думаю, что англичане в этом матче фавориты и одержат победу уже в основное время. Мой прогноз на эту встречу — победа «Манчестер Юнайтед» в основное время», — приводит слова Мора «РБ Спорт».