«МЮ» — «Реал Сосьедад»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы 13 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.65.

«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Неделю назад они не определили победителя по исходу 90 минут. Думаю, сейчас им тоже придётся решать всё в дополнительное время.

Достаточно сложной вышла первая игра неделю назад для «Реала Сосьедад». Да, ожидалось, что проблемный «Ман Юнайтед» провалит матч, как он это часто делает в этом сезоне с разными соперниками. Но нет, команда Аморима достаточно неплохо выступила, сейчас у неё ещё и было кому выходить на замену. В итоге «МЮ» не проиграл – 1:1.

После этого «Манчестер Юнайтед» добился важного результата на выходных. Встречался он с «Арсеналом» и тоже явно не надеялся на победу. Но клуб уже доказал в этом сезоне, что на отдельные игры, особенно с принципиальными соперниками, он может настроиться. Так произошло и сейчас. Тяжело было забить «Арсеналу», пусть и моментов у него было много. Итог – тоже 1:1.

Для «красных дьяволов» эта неудача стала третьей кряду, ранее они ещё вылетели из Кубка Англии от «Фулхэма» (1:2). В целом, само собой, неудачный сезон проводит команда Аморима, об этом уже давно все говорят. На что-то в АПЛ рассчитывать коллективу тяжело. Но вот в Лиге Европы определённые шансы на успех ещё есть.

У «Реала Сосьедад» ситуация хуже. Он на выходных проиграл – 0:1 от «Севильи», не самого сложного соперника по Ла Лиге на данный момент. Таким образом, серия без побед у бело-голубых уже насчитывает четыре матча, три из которых ещё и заканчивались проигрышами – 0:4 от «Барселоны» в Примере и 0:1 – от мадридского «Реала» в Кубке. В чемпионате Испании «Сосьедад» уже отстал от зоны еврокубков.

Сложно тут назвать фаворита. Это две проблемные команды, которые могут удивить в отдельных встречах. Да, результаты «Юнайтед» были чуть лучше в последнее время, но вот проблемы с составом сохраняются, всё ещё много травмированных.

Учитывая важность матча, а это уже 1/8 финала, думаю, тут нас ждёт осторожный футбол. Более того, возможно, за 90 минут они вообще не забьют, сыграют вничью – котировка 3.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».