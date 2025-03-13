«Атлетик» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/8 финала Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Рома».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.87.

«В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Атлетик» из Бильбао дома сыграет против «Ромы». В первом матче римляне победили со счётом 2:1, хотя игра была довольно равной.

«Атлетик» — это команда, которая обладает огромным опытом участия в европейских турнирах. Дома болельщики её очень здорово поддерживают. Я думаю, что «Атлетик» этим воспользуется и выиграет в основное время, пройдёт дальше. Возможно, даже в серии пенальти. Так что два мои прогноза — это победа «Атлетика» Бильбао в основное время в этом матче и проход «Атлетика» в 1/4 финала Лиги Европы», — приводит слова Мора «РБ Спорт».