«Атлетик» — «Рома»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Рома».

Ставка: 1:0 за 5.80.

«Атлетик» и «Рома» сойдутся в 1/8 финала Лиги Европы. Неделю назад римляне выиграли с минимальным отрывом в счёте. Сейчас жду борьбы и победы испанцев.

Многие ожидали, что противостояние этих двух соперников будет примерно равным. Так и было в их первом матче. Всё шло к ничьей, во втором тайме соперники обменялись голами – у «Атлетика» забил Уильямс, а у «Ромы» — Анхелино. Потом в целом баски чуть больше давили, имели моменты. Но на 85-й минуте Альварес у них получил вторую жёлтую карточку и был удалён. После этого «Рома» успела забить второй гол, отличился Шомуродов. Итог – 2:1 в пользу команды Раньери.

После этого на выходных они провели матчи с разным исходом. «Атлетик» не сумел обыграть «Мальорку» — поделили они очки, 1:1. Но команду из Бильбао оправдывает то, что играла она смешанным составом, явно держа в голове ответный матч в ЛЕ. Ситуация в Примере у неё сейчас остаётся прежней – почти гарантированное четвёртое место, разрыв с соседями выше и ниже.

А вот у «Ромы» другая ситуация. На выходных у неё не возникло проблем с «Эмполи» — победа 1:0. И для клуба эта победа стала уже шестой кряду во всех турнирах. Не уступают подопечные Раньери и вовсе уже в восьми встречах. В Серии А они приближаются к еврокубковой зоне, находятся в одном шаге от попадания в неё.

Да, статистика последних игр у «Ромы» лучше. Но я всё равно тут верю в басков. Это крепкая команда, имеющая своих звёзд в составе и явно претендующая на далёкий проход в Лиге Европы. Впрочем, нельзя недооценивать и заслуги римлян, которые находятся в приличной форме.

Вероятно, так просто они не решат, кто пройдёт в четвертьфинал. Предположу, что сыграют дополнительное время, а возможно, и серию 11-метровых. Так что ставлю тут на победу «Атлетика» со счётом 1:0 в основное время – коэффициент 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».