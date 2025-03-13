«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы в Англии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар».

Ставка: проход «Тоттенхэма» за 1.62.

«Первый матч между английским «Тоттенхэмом» и нидерландским АЗ прошёл неделю назад в Алкмаре. Лондонцы привезли основной состав, и казалось, что должны забирать минимум ничью, но вышло иначе. Хозяева провели отличную игру, практически ничего не позволили создать у своих ворот, а сами не раз угрожали воротам соперника. Единственный гол в матче оказался забитым в свои ворота Бергваллем, хотя АЗ должны были забивать, но победили всего 1:0.

В преддверии ответной встречи нидерландцы матч чемпионата пропустили и сосредоточились на игре в Лондоне. «Тоттенхэм» такой роскоши не имел, и команда Постекоглу принимала дома «Борнмут». До середины второго тайма гости смотрелись здорово, они забили дважды, и ещё один гол Джастина Клюйверта был отменён после просмотра VAR. Дальше хозяева включились и смогли дважды забить, но на большее их не хватило — ничья 2:2. Такой результат оставил «Тоттенхэм» делить 13-14-е места с «Манчестер Юнайтед».

Команда Постекоглу провалила сезон в Англии, добраться до еврокубковых мест будет практически невозможно, а потому получить право играть в Европе на следующий сезон можно, лишь победив в Лиге Европы. АЗ в своём чемпионате на шестом месте, но до третьей строчки, дающей право на квалификацию в Лиге чемпионов, отставание в шесть очков при игре в запасе. Поэтому англичане фавориты и обязаны идти дальше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».