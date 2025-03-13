«Салават Юлаев» — «Динамо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Уфе

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Динамо».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.98.

«Позавчерашняя осечка в Нижнекамске показала, что массовые восторги по поводу силы нынешнего «Динамо» преждевременны. Проблемы, от которых страдает команда Кудашова, остались теми же. Они никуда не исчезли и не были исправлены. Серийные ошибки обороны возникают в любой момент. Вратари не готовы стабильно играть на одинаково высоком уровне надёжности. Лидеры атаки уходят в тень именно тогда, когда от них больше всего требуется тащить за собой.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Так что «Салават» вслед за «Нефтехимиком» вполне может воспользоваться этими слабостями соперника. Уфимцы очень хотят быть вторыми на Востоке, и в этой гонке очки терять нельзя. Так что выкладываться хозяева будут по полной. На их стороне и преимущество в свежести – команда Козлова не играла шесть дней. Советовал бы брать победу «Салавата» с разницей «+2» и приличной зрелищностью встречи. Звёзд калибра Ливо динамовским защитникам останавливать трудно, свои два-три гола бело-голубые тоже должны забить. Значит, болельщики увидят шесть шайб или даже больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».