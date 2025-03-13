«Салават Юлаев» — «Динамо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Уфе

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Динамо».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.98.
«Позавчерашняя осечка в Нижнекамске показала, что массовые восторги по поводу силы нынешнего «Динамо» преждевременны. Проблемы, от которых страдает команда Кудашова, остались теми же. Они никуда не исчезли и не были исправлены. Серийные ошибки обороны возникают в любой момент. Вратари не готовы стабильно играть на одинаково высоком уровне надёжности. Лидеры атаки уходят в тень именно тогда, когда от них больше всего требуется тащить за собой.
Так что «Салават» вслед за «Нефтехимиком» вполне может воспользоваться этими слабостями соперника. Уфимцы очень хотят быть вторыми на Востоке, и в этой гонке очки терять нельзя. Так что выкладываться хозяева будут по полной. На их стороне и преимущество в свежести – команда Козлова не играла шесть дней. Советовал бы брать победу «Салавата» с разницей «+2» и приличной зрелищностью встречи. Звёзд калибра Ливо динамовским защитникам останавливать трудно, свои два-три гола бело-голубые тоже должны забить. Значит, болельщики увидят шесть шайб или даже больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».