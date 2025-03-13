«Сибирь» — «Амур»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Амур».

Ставка: победа «Сибири» за 1.55.

«Ещё месяц назад трудно было представить, что «Сибирь» окажется на грани вылета из зоны плей-офф, в то время как «Нефтехимик», несмотря на серию поражений, продолжит борьбу за восьмёрку (между командами три очка). Новосибирцы выглядят разобранными и терпят поражение за поражением — девять неудач в последних 10 матчах. Однако впереди у них последний шанс исправить ситуацию: пять домашних игр перед завершением регулярного чемпионата.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2025, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Первым соперником станет «Амур», который уже потерял шансы на выход в плей-офф. Хабаровская команда не выглядит грозным соперником: всего 38 очков в 63 матчах, 11-е место в Восточной конференции и 10 поражений в последних 12 встречах. Даже с учётом всех своих проблем «Сибирь» обязана обыгрывать такого оппонента.

Дополнительный козырь команды Вадима Епанчинцева — сильная игра в большинстве (пусть и не лучшая в лиге, второе место, 26,6%). К тому же игроки наверняка осознают, что находятся на грани провала, и обязаны мобилизоваться.

Моя ставка: победа «Сибири», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».