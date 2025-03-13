«Автомобилист» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Торпедо».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.07.

«Обе команды давно уже вышли в плей-офф, но тем не менее мотивация у обеих будет повышенной. Победа очень нужна как гостям, так и хозяевам. «Автомобилист» в понедельник опростоволосился перед болельщиками и кураторами, сыграв слабее ожидаемого в матче открытия новой шикарной арены. К торпедовцам много вопросов, связанных с характером команды. Сильных соперников команда Ларионова почти не обыгрывает, даже когда ведёт с серьёзной разницей. Позавчера, например, она отдала «Авангарду» победу со счёта 3:1 в свою пользу.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

У подопечных Заварухина, наоборот, с дисциплиной и упорством обычно всё в порядке. Скорее всего, это и станет решающим козырем. Более мастеровитые хозяева имеют больше шансов в том полузакрытом хоккее кубкового образца, который мы увидим на «УГМК-Арене». Не стал бы рассчитывать на то, что победа «Автомобилиста» будет очень результативной. Пять шайб на двоих – максимум для этой встречи», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».