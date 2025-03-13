«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Лос-Анджелес» – «Вашингтон».

Ставка: гол Овечкина за 1.80.

«Кэпиталз» продолжают калифорнийский выезд на волне успеха. В первой встрече команда из столицы США уверенно обыграла «Анахайм» (7:4), продлив победную серию до пяти матчей. У «Вашингтона» есть отличные шансы завоевать Президентский кубок, который вручается лучшей команде регулярного чемпионата. Однако главная интрига концовки сезона — успеет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру.

На данный момент Овечкину осталось забросить девять шайб, а впереди у него 17 встреч. В этом сезоне он провёл 49 игр и забил 33 гола. Исторически март — самый результативный месяц для российского снайпера: он уже сравнялся с Гретцки по количеству голов за любой календарный месяц (157, как и у канадца в декабре). В последнем матче с «Дакс» Ови мог поразить пустые ворота, но вместо этого отдал передачу белорусу Алексею Протасу, позволив ему оформить хет-трик.

Следующим соперником «Вашингтона» станет «Лос-Анджелес». В 27 встречах с «Кингз» Овечкин забросил 12 шайб. Если учитывать статистику, вероятность 13-го гола в этом противостоянии весьма высока. Моя ставка: гол Овечкина в матче с «Кингз», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».