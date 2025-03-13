Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Лиги Европы «МЮ» — «Реал Сосьедад»

13 марта «Манчестер Юнайтед» примет «Реал Сосьедад» в рамках ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Результат первой встречи, которая прошла 6 марта в Сан-Себастьяне, оказался ничейным (1:1). На 57-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее. На 70-й минуте нападающий хозяев Микель Оярсабаль восстановил равновесие, забив с пенальти. Ничейный исход оставляет шансы обеим командам, поэтому теперь всё решится на «Олд Траффорд».

Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим остался доволен действиями своих футболистов в первой игре: «До пенальти мы контролировали игру, у нас были моменты. После нашего гола мы выглядели очень хорошо, потому что были близки ко второму голу», — отметил наставник. «Юнайтед» подходит к ответному поединку с отличной серией. «МЮ» — единственный из 72 клубов Лиги чемпионов и Лиги Европы, ни разу не проигравший в этом сезоне еврокубков.

«Манчестер Юнайтед» занял третье место на общем этапе Лиги Европы и напрямую квалифицировался в 1/8 финала. «Реал Сосьедад» финишировал на 13-м месте и был вынужден пробиваться дальше через 1/16 финала, где оказался сильнее «Мидтьюлланна».

Победитель данного противостояния в четвертьфинале встретится с сильнейшей командой из пары «Лиона» и «Стяуа». Первые матчи 1/4 финала запланированы на 10 апреля.

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