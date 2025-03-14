«Лас-Пальмас» — «Алавес»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

14 марта в матче 28-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» примет «Алавес». Встреча пройдёт на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Алавеса» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 37% вероятности.

Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 3.05, вероятность чуть ниже. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Лас-Пальмас» — «Алавес» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.