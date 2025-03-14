«Лас-Пальмас» — «Алавес»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Лас-Пальмас» — «Алавес».

Ставка: «Алавес» победит за 2.65.

Нынешнему «Лас-Пальмасу» самое место в зоне вылета. Про «Алавес» того же не скажешь, однако он набрал лишь на два очка больше. Расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего 15-ю строчку «Эспаньола» составляет два очка.

«Славным» жутко не везёт. Показывают красивый динамичный футбол, практически в каждом матче создают много моментов, но часто мяч упрямо не хочет идти в ворота. «Алавес» выиграл только 2 из 13 предыдущих встреч чемпионата Испании. С другой стороны, и поражений за этот период времени только четыре.

«Алавес» — здорово организованная команда. Во встрече предыдущего тура чемпионата Испании он победил «Вильярреал» (1:0). Интересно, что доигрывал вдевятером. Несмотря на удаления, сдержал натиск борющегося за путёвку в Лигу чемпионов соперника. Такое не каждому под силу.

Важная победа на характере снабдит «Алавес» мощным зарядом эмоций, даст дополнительную энергию. Это должно помочь обыграть прямого конкурента и улучшить позиции в борьбе за выживание. Проверим П2. Гости демонстрируют более интересный и качественный футбол. Лучше цепляются за очки.