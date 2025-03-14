«Дженоа» — «Лечче»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

В пятницу, 14 марта, на стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя состоится матч «Дженоа» — «Лечче», который откроет программу 29-го тура чемпионата Италии. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Лечче» оценивается в 4.60, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.00.

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27.