«Дженоа» — «Лечче»: прогноз на матч в Генуе

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Дженоа» — «Лечче».

Ставка: «Дженоа» победит «Лечче» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

У «Дженоа», разумеется, есть ряд своих проблем. Однако на отрезке из пяти предыдущих туров пришлось мириться всего с одним поражением — в матче с миланским «Интером» (0:1), который, между прочим, лидирует в Серии А. Да и поражение это случилось на выезде, а дома команда чувствует себя сейчас гораздо лучше: выиграла в трёх из четырёх случаев.

Кроме того, Патрик Виейра, возглавляющий генуэзский коллектив, может рассчитывать на Фабио Миретти и Руслана Малиновского. Первый — лидер клуба по обводкам, созданным моментам и ударам по воротам. Второй — специалист по дальним ударам. Оба могут очень помочь против оборонительных редутов «Лечче».

На таком фоне логично ждать победы «Дженоа». А если и этого мало, то взгляните на историю противостояний. «Лечче» проиграл четыре последних выезда к «Дженоа». При этом, разумеется, много забитых мячей не предвидится. Что-то вроде 1:0, 2:0 или максимум 2:1 в пользу принимающей стороны здесь можно будет увидеть.