«Ницца» — «Осер»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Франции

14 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» примет «Осер». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Абделатиф Херраджи.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ниццы» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Осера» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Ницца» — «Осер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.