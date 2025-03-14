Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ницца» — «Осер»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Франции

«Ницца» — «Осер»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Франции
Комментарии

14 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» примет «Осер». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Абделатиф Херраджи.

Материалы по теме
«Ницца» — «Осер». В Лиге 1 серебро на вес золота
«Ницца» — «Осер». В Лиге 1 серебро на вес золота

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ниццы» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Осера» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Ницца» — «Осер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Материалы по теме
«Лас-Пальмас» — «Алавес». Борьба за выживание — это искусство
«Лас-Пальмас» — «Алавес». Борьба за выживание — это искусство
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android