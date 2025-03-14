«Ницца» — «Осер»: прогноз и ставка «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ницца» — «Осер».

Ставка: победа «Ниццы» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

По обыкновению, во Франции наиболее ожесточённая борьба идёт за серебряные медали. «ПСЖ» ушёл далеко в отрыв, и бог с ним. «Ницца» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от занимающего второе место «Марселя» составляет три очка, а отрыв от идущего следом «Монако» — два очка.

«Осер» выиграл только две из 13 предыдущих встреч чемпионата Франции. Большую часть очков набрал на своём поле. В качестве домашней команды даже умудрился отнять очки у «ПСЖ» (0:0) и разгромить «Марсель» (3:0). Неудивительно, что в первом круге победил «Ниццу». Очень помогла поддержка родных трибун.

В гостях «Осер» значительно скромнее: выиграл только два из 12 выездных матчей чемпионата Франции и столько же раз сыграл вничью. «Ницца» на своём поле всего лишь четыре раза в первенстве потеряла очки (одно поражение и три мирных исхода). Поставить на лобовую победу «орлят» можно за 1.60.

А можно добывать к этому тотал меньше 3.5 мяча и получить коэффициент 2.55. Много забитых мячей ждать не стоит. «Ницца» отлично вписалась бы в итальянскую Серию А. Там мастерство защитников и компактность обороны ценятся превыше всего. И у «орлят» приличный крен в оборону.

«Ницца» редко пропускает, особенно на своём поле (в среднем 0,9 мяча за игру в первенстве), но и забивает нечасто. Да и история очных встреч на стороне не сильно высокой результативности. Лишь в одной-единственной из 10 предыдущих соперники на двоих забили больше трёх голов. И было это не в Лиге 1, а в Кубке лиги Франции.