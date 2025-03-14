Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ницца» — «Осер»: прогноз и ставка «Чемпионата»

«Ницца» — «Осер»: прогноз и ставка «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ницца» — «Осер».

Ставка: победа «Ниццы» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

Материалы по теме
«Лас-Пальмас» — «Алавес». Борьба за выживание — это искусство
«Лас-Пальмас» — «Алавес». Борьба за выживание — это искусство

По обыкновению, во Франции наиболее ожесточённая борьба идёт за серебряные медали. «ПСЖ» ушёл далеко в отрыв, и бог с ним. «Ницца» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от занимающего второе место «Марселя» составляет три очка, а отрыв от идущего следом «Монако» — два очка.

«Осер» выиграл только две из 13 предыдущих встреч чемпионата Франции. Большую часть очков набрал на своём поле. В качестве домашней команды даже умудрился отнять очки у «ПСЖ» (0:0) и разгромить «Марсель» (3:0). Неудивительно, что в первом круге победил «Ниццу». Очень помогла поддержка родных трибун.

В гостях «Осер» значительно скромнее: выиграл только два из 12 выездных матчей чемпионата Франции и столько же раз сыграл вничью. «Ницца» на своём поле всего лишь четыре раза в первенстве потеряла очки (одно поражение и три мирных исхода). Поставить на лобовую победу «орлят» можно за 1.60.

А можно добывать к этому тотал меньше 3.5 мяча и получить коэффициент 2.55. Много забитых мячей ждать не стоит. «Ницца» отлично вписалась бы в итальянскую Серию А. Там мастерство защитников и компактность обороны ценятся превыше всего. И у «орлят» приличный крен в оборону.

«Ницца» редко пропускает, особенно на своём поле (в среднем 0,9 мяча за игру в первенстве), но и забивает нечасто. Да и история очных встреч на стороне не сильно высокой результативности. Лишь в одной-единственной из 10 предыдущих соперники на двоих забили больше трёх голов. И было это не в Лиге 1, а в Кубке лиги Франции.

Материалы по теме
«Дженоа» — «Лечче». Скромные приключения Малиновского и Виейра
«Дженоа» — «Лечче». Скромные приключения Малиновского и Виейра
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android