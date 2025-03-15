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«Оренбург» — «Факел»: назван фаворит матча чемпионата России

«Оренбург» — «Факел»: назван фаворит матча чемпионата России
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15 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет «Факел». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 12:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.33, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа «Факела» оценивается коэффициентом 3.45 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Факел» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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