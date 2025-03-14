«Оренбург» — «Факел»: прогноз и ставки на матч РПЛ

15 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет «Факел». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 12:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.33, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа «Факела» оценивается коэффициентом 3.45 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Факел» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.