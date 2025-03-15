«Локомотив» — «Динамо»: определён фаворит московского дерби

В субботу, 15 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва. Стартовый свисток московского дерби запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа московского «Динамо» оценивается в 3.05 (32%), а на ничейный исход можно поставить за 3.80 (26%).

Аналитики также прогнозируют, что московское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.