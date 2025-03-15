Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Химки» — «Ахмат»: прогноз и ставки на матч РПЛ

«Химки» — «Ахмат»: прогноз и ставки на матч РПЛ
Комментарии

15 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором встретятся «Химки» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Материалы по теме
«Химки» — «Ахмат». Кто сказал, что здесь будет скучно?
«Химки» — «Ахмат». Кто сказал, что здесь будет скучно?

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 37% вероятности.

Победа «Химок» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Химки» — «Ахмат» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Динамо» Москва. Батраков сделает Личке ещё больнее
«Локомотив» — «Динамо» Москва. Батраков сделает Личке ещё больнее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android