«Химки» — «Ахмат»: прогноз и ставки на матч РПЛ

15 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором встретятся «Химки» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 37% вероятности.

Победа «Химок» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Химки» — «Ахмат» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.