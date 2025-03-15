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«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч РПЛ
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15 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Махачкала предлагается с коэффициентом 2.42, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики уверены, что матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

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