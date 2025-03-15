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«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов».

Ставка: ничья за 3.10.

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На двоих в этом сезоне соперники одержали всего лишь восемь побед, зато ничьих сразу 13 штук. Вполне возможно, и в этот раз будет мирный исход. Идёт тяжёлая борьба за выживание. «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» являются её почётными участниками. Отдавать очки прямым конкурентам — это не по их части.

Так как встреча пройдёт в Махачкале, вероятность мирного исхода возрастает. Подопечные Хасанби Биджиева одержали всего лишь три победы в этом сезоне. Зато могут похвастаться самым большим количеством ничейных результатов — девять штук.

На чужой половине поля происходит всё самое плохое из того, что есть в игре махачкалинского «Динамо». И не потому, что не хватает креатива. Исправно создаёт моменты техничный Эгаш Касинтура. Завершение — вот с чем большие проблемы. «Крыльям Советов» эта проблема прекрасно знакома.

Сдаётся, на табло по окончании встречи в Махачкале останутся нули или будет 1:1. Если одна из команд забьёт, другая пойдёт на всё ради того, чтобы сравнять счёт. И наверняка сделает это. Ожидается мало голов, но матч точно порадует глаз нейтрального болельщика высоким уровнем напряжения. Оно будет витать в воздухе и над трибунами.

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