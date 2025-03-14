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«Авангард» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

«Авангард» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 2.30.

«Встречаются лидер Восточной конференции на протяжении всего сезона и лидер Востока в 2025 году, потому что у «Авангарда» самая большая победная серия в нынешнем сезоне – 12 побед.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, может, именно в матче с «Трактором» эта серия прервётся, так как побеждать в каждой последующей встрече становится всё сложнее. Думаю, что в этой игре я пойду в сторону «Трактора». Челябинцы поражают своей стабильностью, это самобытный коллектив, у которого в этом матче будут неплохие шансы.

Я предлагаю взять победу «Трактора» в матче», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

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